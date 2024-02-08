Общество 08 февраля 2024, 11:44 Главное — это человеческий капитал: в РСПП состоялся социальный форум Недели российского бизнеса Фото Тумашов Евгений

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7 февраля в РСПП в рамках Недели российского бизнеса прошёл социальный форум «Развитие человеческого потенциала как фактор устойчивого развития в условиях глобальных перемен».

Социальный форум — уже традиционная часть НРБ. В этом году на повестке мероприятия были социальные стратегии бизнеса и устойчивость компаний, качество рабочей силы, развитие рынка труда и экономический рост. Модератором встречи выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, с приветственным словом выступил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котиков, также своё напутствие отправила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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В обсуждениях участие приняли член Бюро Правления РСПП Алексей Мордашов, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев и другие представители государственных, общественных структур и бизнеса.

Фото Тумашов Евгений

На старте встречи состоялась торжественная церемония награждения призёров первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной в прошлом году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Компания «Норникель» стала лауреатом I степени, достигнув лучшего результата сразу в трех номинациях. Дипломы от имени компании получила вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.

«Мы в этом году получили награды за развитие человеческого капитала, за экологические проекты и за развитие территорий», — отметила Дарья Крячкова после награждения. — «Хочу поздравить всю нашу компанию, весь менеджмент, всех сотрудников с такой высокой оценкой, с таким достижением. Многое еще впереди!»

Также участники обсуждений прокомментировал препятствия, с которыми бизнес сталкивается на рынке труда. По их мнению, эти сложности временны, а устойчивое развитие всего российского бизнеса абсолютно реально.

Фото Тумашов Евгений

Участники форума обсудили роль социально ответственного бизнеса в повышении качества человеческого капитала. Глава РСПП Александр Шохин отметил, что наиболее значимым направлением программ в сфере устойчивого развития стали программы по повышению качества человеческого потенциала, расширения знаний и компетенций сотрудников.

«В том числе мы не снимаем с повестки дня роль российских компаний в достижении целей устойчивого развития до 2030 года. Ответственная деловая практика — направление, которое способствует решению комплекса задач», — подчеркнул президент РСПП.

Фото Тумашов Евгений

Член правления РСПП и председатель Совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров рассказал о том, как металлургическая компания взаимодействует с коренными народами и местными жителями на Таймыре.

«И бизнес, и государство основной задачей должны видеть благополучие граждан страны. Для компании люди, которые там работают и живут, это основной актив, поэтому нужно, чтобы была система образования, удовлетворяющая потребности жителей регионов присутствия и членов их семей, система медицинского обслуживания была профессиональной и доступной и так далее», — добавил Андрей Бугров.