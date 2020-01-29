«Главное, чтобы он жил». Брат рассказал, как лечат впавшего в кому КВНщика «Армянской сборной»

Овик Григорян — участник «Армянской сборной» КВН — остается в тяжелом состоянии в больнице. Об этом «360» сообщил его брат Гагик Григорян.

«Состояние тяжелое. Все вроде как делается нормально, хорошо. В Склифе (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — прим. ред.) были, у Андрея Гриня (завнаучным отделением неотложной нейрохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского — прим. ред.) были, он все взял на контроль», — сообщил Гагик.

По словам Григоряна, брату сейчас вводят препараты, для того чтобы отек спал. После этого ему сделают операцию.

«У него обширное кровоизлияние в двух местах. У него рвануло и в первом месте, и еще в затылочной части», — добавил Овик.

Он боится загадывать, что будет после операции. Не исключено, что у брата возникнут проблемы с речью и с движением.

Главное, чтобы он жил Гагик Григорян.

Сейчас семья кавээнщика собирает деньги на его реабилитацию. На восстановительный процесс может понадобиться более миллиона рублей. Счет, на который можно перевести средства, указан в Instagram «Армянской сборной».

Овик Григорян впал в кому 23 января, во время отдыха с друзьями. Врачи поставили диагноз: «аневризма головного мозга». По словам товарищей 25-летнего Овика, все произошло неожиданно. Молодой человек схватился за голову и начал сильно кричать. После этого он упал без сознания. Врачи, как только это станет возможным, должны удалить аневризму.

В этом январе Овик уже попадал в больницу. В начале месяца он пережил инсульт. Но медики отправили его домой уже через две недели после случившегося. Спустя два дня после выписки Григорян впал в кому.

«К ним [врачам] большие вопросы есть — как они его с таким диагнозом выписали», — отметил его брат.

Овик Григорян выступал в КВН за «Армянскую сборную» с 2013 года, хотя становиться юмористом не планировал. Это произошло случайно: он увидел объявление о наборе в команду, откликнулся и вскоре стал одним из самых узнаваемых участников.