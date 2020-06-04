Госпиталь в «Крокус Экспо» возводился в короткие сроки, но создатели постарались сделать его максимально полезным и уютным для пациентов. Это дало свои плоды — уже 600 человек получили лечение. Об этом «360» рассказал президент Crocus Group Араз Агаларов.

Во всем мире подобные перестройки оказались «выстрелом в ногу» — их возвели, но они оказались невостребованными, потому что были не приспособлены для приема больных, объяснил Агаларов. Поэтому при создании временного госпиталя в России смотрели на опыт Запада, но усовершенствовали уже придуманное. Работы проводились в сжатые сроки — губернатор Подмосковья дал поручение 29 апреля, а уже 8 мая все было готово.

«Я понимал, что находиться в госпитале, где стоят только перегородки и кровати, бессмысленно, никто туда не придет. Представляете, проводить время в закрытом помещении, где еще нет санузла, телевизора, процедурных кабинетов и так далее. Поэтому мы все предусмотрели. Палаты на четыре человека. Они с санузлом, с удобствами, с телевизором, интернетом, шахматами, шашками, домино, картами — это я от себя добавил, понимая, что людям будет достаточно сложно проводить там время», — рассказал Агаларов.

За время существования в первый корпус «Крокус Экспо» поступили уже 600 человек — именно там находятся 1040 коек, из которых 120 — реанимационные.

«Они были заняты не одномоментно, пиковое [значение], может, до 400 пациентов доходило. 350 человек уже выписались со словами благодарности — у нас там журнал жалоб и предложений. Эти 350 человек написали очень теплые слова в адрес медицинского персонала и нашей компании, потому что они находились в достаточно человеческих [условиях] — насколько это можно было сделать», — рассказал Агаларов.

Госпиталь в «Крокус Экспо» возвели всего за неделю — 12 мая он принял первых пациентов. Боксы с четырехместными палатами и реанимационными койками заняли площадь, равную двум футбольным полям. Помогать больным вызвались больше тысячи медработников. Для них придумали особый дезинфекционный рукав — пройдя «грязную» зону, медики могут обработать средства индивидуальной защиты в нем антисептиками.

Госпиталь рассчитан на лечение 1040 пациентов одновременно. Он оборудован аппаратами ИВЛ, компьютерной томографии, ЭКЗ и УЗИ. Еще одной особенностью стала собственная лаборатория для экспресс-анализов.

Полное интервью с Аразом Агаларовым будет доступно на YouTube-канале «360» в 11:00 5 июня. Также смотрите его в эфире телеканалов «360» и «360. Новости» в 17:25 5 июня.