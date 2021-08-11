В Совете Федерации поддержали повышение МРОТ, но не так резко, как предложили в Госдуме. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что резкое повышение может привести к увеличению цен в магазинах.

«Я поддерживаю курс на повышение МРОТ, но категорически возражаю против того, чтобы это делать скачкообразно, без учета социально-экономических возможностей страны. Хочу напомнить, что начиная с начала 2000-х годов показатель МРОТ постоянно растет с принятием каждого бюджетного процесса», — рассказал политик «360».

Показатель МРОТ очень чувствителен, потому что к нему много привязано, включая такие проблемы, как бюджеты местных органов власти.

«Это связано со сферами образования, культуры, медицины. Все, что связано с работниками бюджетной сферы. Это зарплаты работающим пенсионерам. И сказать, что мы сегодня им готовы так резко поднять оплату без подсчета реальных ресурсов в бюджете, — это было бы неправильно», — отметил он.

Поэтому такие важнейшие показатели, как прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, по мнению Валерия Рязанского, требуют тщательного счета и согласия трех сторон: работодателя (в том числе и государства как работодателя), государства и профсоюзов. Они отражаются на себестоимости продукции.

Член Совфеда объяснил, что если повысить МРОТ без подсчетов, то повысится себестоимость продукции. Повышенная зарплата работников отразится на цене товаров и услуг.

«Я полагаюсь на экономическую науку, на взвешенный подход и на трезвые рассуждения с точки зрения возможностей и бюджетных процессов всех регионов. Повышать минимальную оплату труда нужно, бесспорно, потому что это важнейший показатель для людей труда, для людей работающих. Я просто призываю к взвешенности в этих вопросах, потому что не подкрепленные разными возможностями обещания вызывают у людей разочарование», — сказал он.