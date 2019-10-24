Условия конкурса рисунка для второклассников возмутили родителей школьников из Тюмени. Им якобы предложили нарисовать экстремизм. Замдиректора по воспитательной работе школы № 67 Ольга Гребенкина объяснила «360», что всему виной неверная формулировка, которую подобрал педагог.

В учебном учреждении заметили, что сначала конкурс проходил на базе школы, а потом его вынесли на городской уровень. Никаких вопросов ни у кого не возникло — тема понятна и доступна.

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«Конкурсы у нас выставляются на общем стенде. Каждый классный руководитель смотрит и отбирает конкурс согласно возрасту детей. Данный конкурс учитель выбрал и не прокомментировал должным образом, <…> не довел до родителей, поэтому возникло непонимание. То есть не сказал, что главная цель рисунка — это детство, мирное небо над головой счастье, безопасность, толерантное отношение. То, что все мы должны жить мирно, в дружбе и согласии. Вот самая главная тема конкурса», — подчеркнула Гребенкина.

По ее словам, учитель коротко сообщил родителям тему, «вытащив слова из контекста и не доведя информацию по возрастным особенностям». Сейчас конфликт улажен. Условия возмутили только одного родителя.

Ранее сайт 72.ru рассказал, что тюменским школьникам нужно было придумать рисунок на тему антиэкстремистской и антитеррористической деятельности. У родителей возник вопрос, как объяснить ребенку смысл заявленной тематики — о подобных преступлениях восьмилетние дети представления не имеют.

По словам отца одного из школьников, «учитель просто выложил листок с конкурсным заданием в родительском чатике».