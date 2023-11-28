Общество 28 ноября 2023, 12:14 Главная Снегурочка России посоветовала россиянам брать на зимние прогулки термокружку с чаем

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Чтобы не замерзнуть на улице в снежную погоду, с собой на зимние прогулки можно брать термокружку с горячим чаем. Об этом сообщила главная Снегурочка России в беседе с Life.

По ее словам, лучше всего согреют напитки с клюквой и облепихой. Также на прогулках не стоит стоять на месте, нужно проводить время активно: веселиться, играть в снежки и лепить снеговиков.

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Кроме того, Снегурочка посоветовала россиянам одеваться по погоде и не забывать о теплых варежках.