Главная потерпевшая по делу Ефремова скрыла развод

Женщина обратилась с иском о расторжении брака в конце мая 2020 года к мировому судье судебного участка № 4 Железнодорожного района Рязани. Сейчас этот документ удалили с сайта суда. Факт подачи иска в суд подтвердил изданию Сергей Аверцев, адвокат Виталия Захарова — старшего сына погибшего.

В судебной картотеке иска уже нет, дело закрыли после смерти Захарова. Если бы он умер на две недели позднее, тогда бы супругов развели, отметил Аверцев. Теперь же Маргарита Захарова числится вдовой. При этом на суде по делу ДТП с Ефремовым об иске не упоминали.

«Они (Маргарита Захарова и ее адвокат Александр Добровинский — прим.) утверждали, что в семье у них все было хорошо. Это можно считать лжесвидетельствованием? Да. Что им за это будет? Скорее всего, ничего», — заявил Аверцев.

С этим согласен адвокат Дмитрий Аграновский. Раз суд не вынес решение, тогда они считались законными мужем и женой. Брак не расторгнут, поэтому Маргарита Захарова имеет право претендовать на имущество.

«Ее не за что привлекать к уголовной ответственности. Теоретически, при назначении суммы компенсации суд может все учесть», — заявил Аграновский.

Теперь стало известно о планах Захаровой развестись, поэтому это может отразиться на гражданском процессе по компенсации ущерба ее семье от ДТП, добавил юрист.