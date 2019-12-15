Главная новогодняя ель страны прибыла в Кремль

Ель срубили позавчера в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе Подмосковья. Традиционно ее ввезли на площадь на автопоезде через Спасские ворота.

Ее планируется украсить в стиле народных промыслов. Общероссийскую новогоднюю елку в Кремле проведут 25 декабря. На празднике ждут около шести тысяч детей со всей России. Как правило, это будут дети-отличники, победители олимпиад, а также дети из сиротских домов.

Ель простоит на площади до 10 января.