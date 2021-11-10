Главная красавица Росгвардии уволилась со службы

Главная красавица Росгвардии Анна Храмцова решила уволиться из ведомства и уже написала заявление. В интервью сайту E1.RU она рассказала, что ее буквально затравили на службе.

Девушка пожаловалась, что ей не дали работать и угрожали, что «помогут уволиться». Во время службы ей постоянно устраивали проверки, а потом накладывали дисциплинарные взыскания. Сама Храмцова решила, что все это происходит из-за зависти сослуживцев к ее популярности.

«Есть ощущение какой-то зависти. Я ведь выступала в фитнес-бикини, в разных конкурсах ведомственных», — поделилась мнением бывшая сотрудница Росгвардии и добавила, что о ее службе можно написать целую книгу, что она и собирается сделать.

Также модель раскрыла свои планы на ближайшее будущее: после ухода из силовых структур она намерена пойти работать фитнес-тренером, поскольку уже прошла обучение этой специальности. Попробовать себя на новом поприще Храмцова решила уже в 2022 году.

Официальные представители Росгвардии не стали давать комментарии относительно этой ситуации. Проблемы на службе у Анны Храмцовой впервые начались из-за Stories в Instagram, где она показала часть служебных помещений.