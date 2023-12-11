Общество 11 декабря 2023, 18:06 Главная елка страны откроется в Кремле 26 декабря Кремлевские елки пройдут в Москве с 26 декабря по 8 января Сайт мэра и правительства Москвы

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С 26 декабря по 8 января в Главном Кремлевском дворце в Москве пройдет Главная елка страны. Билета на сказочное новогоднее представление можно прибрести в кассах, сообщили в столичной федерации профсоюзов.

«Сеансы будут начинаться в 10:30, 14:00 и 18:00. Вход в Государственный Кремлевский дворец через Кутафью башню доступен за 1 час 45 минут до начала представления», — сообщили на сайте.

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В этом году зрителей ждет приключение в столицу Сказочного мира. Вместе с героями они спасут город от вечного холода.

Кроме этого, для гостей проведут анимационную костюмированную программу в Гербовом и Паркетном фойе. Продолжительность каждого из них — 45 минут. 1 января сеансов не будет.

Дети до 14 лет обязательно должны быть в присутствии взрослых, на каждого гостя необходим отдельный входной билет.

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