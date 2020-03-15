    15 марта 2020, 16:55

    Главная дачница России рассказала, что можно сеять уже сейчас

    Алексей Сахаров

    В России ждут раннюю весну. Настоящее тепло придет уже через несколько недель, а это значит, что на дачах начнется посевная страда. Октябрина Ганичкина рассказала, какие семена уже можно начинать проращивать.
    Главная дачница России рассказала, что можно сеять уже сейчас

    «Я уже все посеяла, что можно сеять: перцы, баклажаны, потому что они не так тянутся, и сейчас, кто не посеял, нужно срочно сеять. И семена необходимо замачивать в небольшом питательном растворе три дня, для того чтобы семена быстрее взошли. Если кто не посеял, то срочно надо сеять», — рассказала Ганичкина. Ее слова привел сайт ИА Nation News.

    Сейчас самое время посеять высокорослые томаты для теплиц. Совет пригодится тем, кто любит крупные плоды по 400–500 граммов. Можно посеять и продолговатые помидоры, которые отлично подходят для засолки.

    «Я еще насеяла петрушку, листовой сельдерей, черешковый сельдерей и другую зелень», — добавила дачница.

    Дачный сезон в России начинается, как правило, в апреле, во вторую-третью декаду. Хорошо к этому времени ложатся и выходные дни, особенно майские. В 2020 году выходными станут с первого по пятое и с девятого по 11 мая.