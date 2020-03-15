Главная дачница России рассказала, что можно сеять уже сейчас

В России ждут раннюю весну. Настоящее тепло придет уже через несколько недель, а это значит, что на дачах начнется посевная страда. Октябрина Ганичкина рассказала, какие семена уже можно начинать проращивать.

«Я уже все посеяла, что можно сеять: перцы, баклажаны, потому что они не так тянутся, и сейчас, кто не посеял, нужно срочно сеять. И семена необходимо замачивать в небольшом питательном растворе три дня, для того чтобы семена быстрее взошли. Если кто не посеял, то срочно надо сеять», — рассказала Ганичкина. Ее слова привел сайт ИА Nation News.

Сейчас самое время посеять высокорослые томаты для теплиц. Совет пригодится тем, кто любит крупные плоды по 400–500 граммов. Можно посеять и продолговатые помидоры, которые отлично подходят для засолки.

«Я еще насеяла петрушку, листовой сельдерей, черешковый сельдерей и другую зелень», — добавила дачница.

Дачный сезон в России начинается, как правило, в апреле, во вторую-третью декаду. Хорошо к этому времени ложатся и выходные дни, особенно майские. В 2020 году выходными станут с первого по пятое и с девятого по 11 мая.