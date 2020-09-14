Главная актриса сериала «Клон» повторила танец своей героини спустя 20 лет

Актриса решила вспомнить прошлое и станцевала под знакомую мелодию, эффектно двигая бедрами в такт музыке. Видео со знойным бэллидэнс Антонелли опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Узнаем нашу Жади!», «Вау! Хороша!», «Космическое видео, смотреть можно бесконечно», «Жади в отличной форме!», «Эта девушка еще задаст жару!», «Ой-ой-ой! Кто это? Невероятно! Со времен „Клона“ все та же!» — написали пользователи Instagrama в комментариях под видео актрисы.

В 2001-м году состоялась мировая премьера бразильского сериала «Клон». С тех пор прошло немало лет, однако многосерийную ленту любят зрители до сих пор, а танцы знойной Жади все еще тиражируются в Сети.