Главгосстройнадзор расскажет, как не стать обманутым дольщиком. Эфир пройдет в Clubhouse и Instagram

Россияне зачастую берут жилье в ипотеку. Однако они не всегда знают, как обезопасить себя в такой ситуации и не стать обманутым дольщиком. Об этом подробно расскажет начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян. Он проведет эфир в социальной сети Clubhouse.

Гарибян поднимет вопросы покупки квартиры у неблагонадежного застройщика через площадки ведущих банков страны. Он даст советы о том, на каких площадках стоит проверить жилье перед покупкой.

Эфир пройдет 12 марта. Начало в 17:00. Прямая трансляция также будет идти в Instagram в аккаунте Гарибяна — @a_garibian. Спикером комнаты в Сlubhоusе станет и заместитель начальника Главгосстройнадзора Валентин Набиков.

Вопросы можно присылать в директ аккаунта Главгосстройнадзор в Instagram — @gsnmo.