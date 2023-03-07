Общество 07 марта 2023, 16:45 Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла на Волге

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Проект по проведению капитальных дноуглубительных работ и реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла на Волге прошел главгосэкспертизу. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Благодаря проведению работ по реконструкции удастся обеспечить глубину в четыре метра для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом.

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Отмечается, что это также позволит увеличить пропускную способность участка с 12 миллионов тонн грузопотока до 32.

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