Главе Минэкономразвития досталось от спикера Госдумы за «модные словечки»

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал парламент «площадкой» и тем самым нарвался на критику спикера Госдумы Вячеслава Володина. Онлайн-трансляция шла на сайте Госдумы.

Председатель нижней палаты призвал главу Минэкономразвития быть более ответственным.

«Максим Геннадьевич, это не площадка — это модное слово. Площадка у нас есть, где торги организуют. Упрощение такое, модные словечки. <…> А если вы продвинутые и все знаете, тогда обеспечьте темпы роста», — обратился Володин к Решетникову.

Во вторник состоялось заседание Госдумы, где Максим Решетников зачитал доклад о поддержке малого и среднего бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса. В частности, он заявил, что использовать механизм госрегулирования цен на широкий круг товаров по аналогии с лекарствами сегодня крайне опасно. По его словам, на рост цен повлияла динамика валютного курса.

Кроме того, Решетников заявил, что льготная ипотека вызвала перегрев на рынке недвижимости. Он обратил внимание на Дальний Восток, где был зафиксирован большой рост цен.