Общество 31 января 2024, 09:53 Главе ФНС предложили запретить иноагентам собирать средства на свою работу в России Депутат Хамзаев предложил запретить иноагентам собирать средства в России РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложить запретить иноагентам совершать коллективный сбор средств на свою деятельность через российские онлайн-платформы. Письмо с такой инициативой он направил на имя главы ФНС Даниила Егорова, сообщил RT.

Хамзаев обратил внимание, что после начала СВО многие иноагенты покинули Россию и теперь живут в других странах, в том числе государствах, которые правительство РФ внесло в реестр недружественных.

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В своих выступлениях эти лица активно используют антироссийские тезисы, отметил депутат. При этом в качестве финансовых доноров они привлекают россиян, собирая средства через отечественные краудфандинговые платформы.

В связи с этим парламентарий попросил главу ФНС обратить внимание на такое положение дел и рассмотреть возможность блокировки сбора средств на работу иноагентов таким способом.