«ГлавClub» в Москве пригрозили закрыть из-за ковидных нарушений

Московский «ГлавClub» на улице Орджоникидзе, 11, могут закрыть на 90 суток в связи с нарушением антиковидных мер. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов, написало РИА «Новости».

Клуб оказался под угрозой закрытия после концерта Ssshhhiiittt!, на котором многие люди были без масок и игнорировали социальную дистанцию. По словам инспектора, в клубе одновременно находились свыше двух тысяч человек. Такое количество посетителей не позволяло организаторам проследить за соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний, указал Романов.

«ГлавClub» могут закрыть на срок до 90 суток или оштрафовать на сумму до миллиона рублей, но только если выявят хотя бы один факт причинения вреда здоровью человека. Но и без этого заведению грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.

За аналогичные нарушения в Москве могут временно закрыть и торговый центр «Калита» в Ясеневе. Инспекторы в ходе проверки установили, что работники и посетители ТЦ нарушали масочный режим.

Ранее в столице также пригрозили закрыть ТЦ «Европолис».