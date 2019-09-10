Главбух отделался условным сроком за мошенничество в Омской области
В Омской области осудили 48-летнего главбуха районного комитета сельского хозяйства и продовольствия. Женщина получила условный срок за мошенничество. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Уточняется, что осужденная на протяжении нескольких лет подделывала документы о своих доходах. В них реальный размер ее заработка был существенно занижен и не дотягивал до прожиточного минимума. При этом мошенница скрыла, что трудоустроена в другом месте, где она также получала зарплату.
Таким образом, подсудимой удалось добиться социальных пособий для своих детей. Нанесенный ею ущерб превысил 110 тысяч рублей. Суд приговорил злоумышленницу к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно. Она признала вину и частично возместила причиненный ущерб.