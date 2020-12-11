Главархив показал уникальные документы об утраченных храмах Москвы

«Благодаря нашему совместному просветительскому проекту москвичи смогут представить облик города начала ХХ века. Документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях представляют историческую ценность, а публикация этих документов позволит горожанам познакомиться с жемчужинами храмового зодчества, которые сейчас уже нельзя увидеть», — приводит сайт мэра Москвы слова заместителя столичного градоначальника Анастасии Раковой.

Она добавила, что предоставлять доступ к подобным материалам планируют и дальше. Специалисты Главархива сейчас проводят масштабную работу по поиску и определению значимости документов о Москве. Из них отбирают те, которые существуют в единственном экземпляре и представляют особую историческую ценность.

Любой желающий может найти на сайте планы часовни при церкви Святого Василия Кесарийского с автографом архитектора Федора Шехтеля, рисунки фасада Троицкой церкви в Больших Лужниках и изображение иконостаса церкви Святого Николая на Мясницкой.