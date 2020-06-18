Главархив Москвы вновь откроется для посетителей с 22 июня

Отмечается, что откроются читальные и выставочные залы, а также возобновится личный прием граждан. Сотрудники ведомства будут встречать посетителей в медицинских масках и перчатках, а также регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Во время режима самоизоляции Главархив не прекращал работать. Сотрудники обработали около 12 тысяч заявок от людей, которым требовались архивные справки, копии документов, а также выписки. Самым популярным запросом оказались документы, которые подтверждали трудовой стаж.