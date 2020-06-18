    18 июня 2020, 13:15

    Главархив Москвы вновь откроется для посетителей с 22 июня

    Анастасия Кременчугская

    Ярослав Онопенко, начальник Главного архивного управления Москвы, рассказал, что с 22 июня Главархив города возобновит работу в обычном режиме. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    Отмечается, что откроются читальные и выставочные залы, а также возобновится личный прием граждан. Сотрудники ведомства будут встречать посетителей в медицинских масках и перчатках, а также регулярно проводить дезинфекцию помещений.

    Во время режима самоизоляции Главархив не прекращал работать. Сотрудники обработали около 12 тысяч заявок от людей, которым требовались архивные справки, копии документов, а также выписки. Самым популярным запросом оказались документы, которые подтверждали трудовой стаж.