Главархив Москвы рассказал, как в Россию пришел Новый год

Московский главархив рассказал о том, как Новый год официально пришел в Российскую империю. Это произошло 20 декабря 1699 года.

Именно в эту дату царем Петром I был издан указ «О празднованіи Новаго года», который впервые установил порядок новогодних праздников. В частности, отмечать его было приказано начиная с 1 января 1700 года. А поскольку наступал еще и новый век, было приказано ворота домов еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками, а лучше деревьями, и все это должно было держаться до 7 января.

Также Петр I ввел традицию запускать фейерверки. В XVIII веке в Москве на Новый год активно проводили балы и маскарады, а также давали представления театры, но только в случае если температура на улице была выше −18 градусов.

А вот в Пекине фейерверки, петарды и прочую пиротехнику полностью запретят с 1 января. Все торговые точки, где можно купить такие изделия, закроются. Запускать фейерверки в Поднебесной отныне разрешается только при проведении крупных торжеств общенационального или городского масштаба, но и для этого нужно, чтобы правительство выпустило специальное распоряжение.