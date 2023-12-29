Общество 29 декабря 2023, 18:25 Главархив Москвы представил онлайн-выставку о праздновании Нового года Yuri Abramotchkin/Russian Look/globallookpress

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Столичный Главархив собрал новогоднюю подборку материалов, которую можно посмотреть онлайн в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Экспозиция, которая состоит из трех тематических блоков, расскажет о том, как отмечали Новый год и Рождество в разные века. Об этом сообщили на портале мэра города.

Первую часть выставки посвятили периоду до 1917 года. В ней представили дореволюционные рождественские открытки, пригласительные билеты на бал гувернанток и программку вечерних спектаклей в Большом театре за 1895 год.

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Второй раздел экспозиции расскажет о традициях празднования Нового года в СССР. Посетителям покажут фотографии с детских елок 1960-х годов.

В Третьей части можно больше узнать о том, как отмечают Новый год в современной Москве. Экспозицию наполнили праздничными фотографиями и украшениями, установленными в разных районах столицы.

Кроме того, Главархив Москвы подготовил альбом с зимними кадрами из разных столичных парков «Парки Москвы. Зима» и фотовыставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Их можно увидеть онлайн в виртуальном музее.

Ранее в центре Москве открыли выставку дизайнерских елей. Инсталляции создали по мотивам сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».