Главархив Москвы показал документы о работе госпиталей во времена ВОВ

Главархив опубликовал в виртуальном музее рассекреченные документы о работе эвакуационных госпиталей во время Великой Отечественной войны. Обнародованы фотографии, стенограммы, отчеты и другие свидетельства работы медиков.

«В Главархив Москвы было передано более двух тысяч редких документов эвакуационных госпиталей столицы, которые были обнаружены во время капитального ремонта», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее процитировали на сайте столичной мэрии.

Она заметила, что специалисты провели большую работу по изучению документов, их рассекречиванию и оцифровке. Наиболее интересные из этих документов сейчас появились в виртуальном музее. Благодаря им москвичи и другие заинтересованные россияне смогут узнать о работе столичных военных медиков.

Девять связок документов случайно нашли во время капитального ремонта хранилища медицинской документации. Они были спрятаны в полости стены. Многие из найденных записей были под грифом «секретно».

Документы оказались частью архива отдела эвакогоспиталей Московского городского отдела здравоохранения. Как пояснили в столичной мэрии, данный отдел был специальным подразделением, курировавшим военно-медицинские учреждения.