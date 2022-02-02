Главарь орудовавшей в Москве и на Кубани банды вымогателей попал под суд

Перед судом предстал мужчина, возглавлявший банду вымогателей, которая орудовала в Москве и Краснодарском крае. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, подопечные обвиняемого в апреле 2018 года вынудили жителя Москвы отказаться от планов избираться на пост гендиректора предприятия. Они избили потерпевшего и угрожали его семье.

В августе того того же года члены банды вымогали у жителя Кубани часть земельного участка. Они также избили мужчину, и с полученными травмами он попал в больницу.

Суд приговорил главаря преступной группировки к 14 годам колонии строгого режима.