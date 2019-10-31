Главарь банды грабителей пойдет под суд в Петербурге

По данным издания, в период с 2011 по 2017 годы банда ограбила в общей сложности 15 ювелирных салонов в Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской и Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге. Отмечается, что во время налетов преступники использовали пистолеты «Тульский Токарев» и муляжи гранат. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 120 миллионов рублей.