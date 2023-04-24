Общество 24 апреля 2023, 17:09 Глава Зернового союза Злочевский назвал Египет и Турцию лидерами по закупкам российских культур

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Египет, Турция и Саудовская Аравия стали странами-лидерами по закупке российских зерновых культур. Об этом сообщил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, на сегодняшний день по поставкам зерна Россия идет на свой абсолютный рекорд. Так, экспорт всех отечественных зерновых культур может составить 60 миллионов тонн.

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Злочевский отметил, что в этом году рейтинг стран-лидеров по закупкам российского зерна покинул Иран.