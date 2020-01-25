Глава Забайкалья зачитал рэп в своем кабинете

Забайкальский губернатор Александр Осипов попытался показать, что он на одной волне с молодежью. Ко дню студента он решил сделать им нестандартный подарок. Осипов выпустил видео, на котором исполняет что-то похожее на рэп.

Клип сняли прямо в кабинете, без монтажа. Видео показывает, чем губернатор занимается в течение дня: сначала работа за компьютером, потом расчет графика, и документы на подпись. Ну а в финале можно расстегнуть пиджак, который чиновника «напрягает» и поздравить студентов «с этой тусой».

Получилось лаконично и душевно, хотя исполнение и не профессиональное. В пресс-службе губернатора рассказали, что идея записать рэп-видео пришла в голову самому Осипову. СМИ написали, что текст он придумал сам, а видео удалось записать с первого дубля.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов занимает свой пост с сентября 2019 года. До назначения он был врио губернатора Забайкалья. С 2013 года Осипов работал первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока.

Татьянин день традиционно отмечается вместе с Днем студента. В этом году двойной праздник выпал на субботу, 25 января. Куда сходить и что посмотреть на праздничных выходных, что общего между всеми Татьянами и студентами — читайте в материале «360».