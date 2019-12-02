Глава Забайкалья обратился к жителям после ДТП с автобусом. Видео

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона с просьбой поддержать пострадавших и семьи погибших в ДТП с автобусом, унесшим жизни 19 человек.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял», — приводит РИА «Новости» слова Осипова.

Также губернатор попросил жителей региона помочь, прежде всего психологически, своим друзьям, знакомым и тем, кто оказался в трагической ситуации.

Автобус упал с моста в замерзшую реку, погибли 19 человек. Главное о смертельной аварии в Забайкалье Подробнее

Восемь пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор края, еще пять — в состоянии средней тяжести. Шестерых пострадавших эвакуировали из Нерчинской ЦРБ в больницы края с помощью санитарной авиации.

В воскресенье 1 декабря в Забайкальском крае автобус вылетел за пределы моста через реку Куэнга в 60 километрах от Читы. Транспортное средство упало на лед сначала передней частью, потом автобус завалился на бок. В салоне автобуса находились 43 человека, включая водителя.

Позже власти Забайкалья опубликовали предварительный список из 15 фамилий погибших в результате падения автобуса с моста в Сретенском районе.