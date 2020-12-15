Глава Забайкалья объявил 31 декабря выходным днем

«Я провел голосование в Instagram, и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении», — пояснил глава Забайкалья.

Осипов добавил, что рабочий день переносится на субботу, 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области ввели локдаун из-за распространения коронавируса на новогодние праздники и первую рабочую неделю января.