Глава Забайкалья объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что 31 декабря станет выходным днем в регионе, информирует сайт RT со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Я провел голосование в Instagram, и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении», — пояснил глава Забайкалья.
Осипов добавил, что рабочий день переносится на субботу, 26 декабря.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области ввели локдаун из-за распространения коронавируса на новогодние праздники и первую рабочую неделю января.