Глава ВЦИОМ заявил о потере интереса к телевидению среди россиян

Телевидение перестало быть основным источником информации для россиян еще в 2020 году. Как сообщило РИА «Новости», об этом со ссылкой на данные опроса рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Он отметил, что данные опроса показали, что только 38% респондентов заявили, что используют телевизор в качестве основного источника новостей. Интернет оказался только на втором месте с результатом 23%. Но участник указали, что используют только новостные и официальные сайты. На третьем месте по популярности оказались социальные сети, откуда 20% респондентов черпают основную информацию.

«Таким образом, расклад в пользу интернета — 38% против 43%», — подсчитал Абрамов.

Он пояснил, что при изучении возраста респондентов выяснилось, что телевидение остается популярным у представителей старшего поколения: от 60 лет и старше. Только 6% молодых людей тоже смотрят телевизор.

Полностью потеряла свою популярность печатная пресса. Об использовании газет и журналов для новостей заявили только 2%. По оценке Абрамова, в этом случае можно говорить о статистической погрешности.

Отдельно представитель ВЦИОМ коснулся радиостанций. Они до сих пор пользуются популярностью в больших городах, но в основном за счет водителей транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге 10% заявили, что получают информацию от радиостанций за рулем.