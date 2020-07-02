Глава ВЦИОМ рассказал о специфике российского туризма

Он рассказал, что жители России склонны к спонтанности из-за различных кризисов и неконтролируемых факторов, вроде инфляции.

«Привычка упорядочивать все и планировать нарабатывается, а потом раз и выясняется, что все планы снова нереализуемы. Поэтому наши планы и наша реальность не совпадают часто», — заключил Федоров.