Глава ВЦИОМ рассказал о специфике российского туризма
Россияне реже остальных планируют свои путешествия заранее. Так считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Об этом сообщил NEWS.ru.
Он рассказал, что жители России склонны к спонтанности из-за различных кризисов и неконтролируемых факторов, вроде инфляции.
«Привычка упорядочивать все и планировать нарабатывается, а потом раз и выясняется, что все планы снова нереализуемы. Поэтому наши планы и наша реальность не совпадают часто», — заключил Федоров.