Общество 11 сентября 2023, 09:40 Глава ВТБ заявил об огромной финансовой дыре в ОСК Глава ВТБ Костин: у ОСК много проблем, огромная финансовая дыра — в их числе РИА «Новости»

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Объединенная судостроительная корпорация, перешедшая под управление ВТБ, накопила большое количество проблем. Среди них — огромная финансовая дыра и отсутствие достоверной отчетности, заявил в интервью РБК глава банка Андрей Костин, избранный председателем совета директоров ОСК.

По его словам, налицо и глубокое технологическое отставание, особенно в зоне гражданского судостроения. Практически все контракты ОСК с заказчиками Костин назвал убыточными.

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Из-за того, что у корпорации, по данным главы ВТБ, нет единой достоверной финансовой отчетности, приходится брать каждое предприятие и судно в производстве и рассматривать эффективность этой деятельности.

В настоящее время при оценках банк ориентируется на мнение Минобороны, Росатома и других основных заказчиков корпорации. На проведение анализа финансовой деятельности ОСК банку дали полгода.

«Такая ситуация, к сожалению, не только в этой отрасли. Мы слишком много полагались на иностранных производителей, пока не было санкций, а сами многие компетенции не развивали», — пояснил Костин.

По его мнению, государство должно капитализировать компанию, закрыв старые дыры. Это не должно делаться за счет банка.

Костин добавил, что дискуссию о докапитализации проведут в правительстве. Тот факт, что поддержка нужна, уже признают в Минфине, добавил банкир.

«Я хочу, чтобы представители министерства с самого начала участвовали в анализе и смотрели сами. Против документов не попрешь», — указал он.

Вместе с тем в случае необходимости ВТБ, по его словам, будет кредитовать компанию.