Общество 05 мая 2023, 17:23 Глава ВОЗ призвал страны сохранять бдительность в отношении COVID-19 Глава ВОЗ призвал все страны сохранять бдительность из-за COVID-19 после пандемии Unsplash

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Режим чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире завершился. Однако странам необходимо сохранять бдительность, ведь вирус не исчез, возможны новые вспышки заболеваний. Такое заявление сделал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщил ТАСС.

«Этот вирус находится здесь, чтобы остаться. Он все еще убивает и все еще видоизменяется. Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески случаев заболевания и смертности», — подчеркнул глава организации.

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Ранее ВОЗ сообщала о снижении смертности из-за COVID-19 в мире на 30% за четыре недели, число случаев инфицирования уменьшилось на 17%.

Пока самым заразным вариантом коронавирусной инфекции остается «арктур». Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о том, что для профилактики нужно носить маски и следить за гигиеной. В России рост заболеваемости ковидом возможен после майских праздников. Риск заразиться остается даже у тех, кто ранее перенес инфекцию.