Глава вьетнамского парламента прибыла с визитом в Россию

По данным издания, визит Нгуен Тхи Ким Нган продлится до 12 декабря. За это время она встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а также с руководством Федерального Собрания РФ.

ИА Nation News заметило, что глава парламента Вьетнама обменяется с российскими коллегами мнением о развитии двусторонних отношений в разных областях. В частности, речь будет идти об образовании, науке, торговле, экономике, дипломатии и политике.