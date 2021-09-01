Глава ВЭБ Шувалов предрек российским семьям европейский уровень жизни

Россия накопила достаточно социально-экономического богатства, чтобы повысить уровень жизни обычной семьи до европейского. Это произошло впервые в истории страны. Такое заявление во время марафона «Новое знание» сделал глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство — я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская», — приводит РИА «Новости» слова Шувалова.

Глава государственной корпорации подчеркнул, что для этого сами россияне должны собраться. Также для достижения этой цели, по словам Шувалова, нужен другой уровень диалога между обычными людьми и государственными служащими.

Он рассказал, что ВЭБ вместе с иностранными специалистами из компании PwC и работниками ВШЭ создал сервис, который позволит россиянам проанализировать свой уровень жизни, оценить жилье, качество коммунальных услуг и состояние общественного транспорта.

Шувалов добавил, что пользователи смогут сравнить свои показатели с данными уровня жизни в других городах России, Китая и стран Европейского союза.