14 апреля 2023, 18:52
Глава Василеостровского района Петербурга Соболев: особое внимание в работе уделяется проблеме нехватки соцобъектов
Нехватка достаточного количества социальных объектов и ситуация с платными парковками являются основными проблемами Василеостровского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава района Михаил Соболев в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, особое внимание местных властей уделяется решению именно этих проблем. Также «болевыми» темами района являются намывные территории и недостаток зелени.
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Соболев отметил, что во время выполнения своей работы руководствуется обратной связью с местными жителями.
Санкт-Петербург
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