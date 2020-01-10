Глава Урюпинска заключил мировое соглашение с уволенным редактором газеты

Глава администрации города Урюпинска в Волгоградской области Юрий Хорошеньков и уволенная им главред газеты «Урюпинская правда» Ольга Шушлебина подписали мировое соглашение. Женщина будет восстановлена на работе 13 января.

Об этом ТАСС сообщили в мэрии города. Представитель администрации региона сообщил агентству, что текст мирового соглашения полностью согласован обеими сторонами.

«Мировое соглашение между Шушлебиной и Хорошеньковым подписано, 13 января она выйдет на работу в прежней должности, с компенсацией морального вреда и выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула», — сообщили в администрации Урюпинска РИА «Новости».

Однако открытое заседание суда по иску Шушлебиной, оспорившей увольнение, все равно состоится 17 января. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Главред «Урюпинской правды» была уволена из-за того, что разместила фотографию федерального чиновника ниже изображения областного депутата. Шушлебина обратилась в суд, ее поддержали местные журналисты. Администрация города отменила постановление об увольнении, но журналистка потребовала заключения большого мирового соглашения.