Глава Урюпинска заключил мировое соглашение с уволенным редактором газеты
Об этом ТАСС сообщили в мэрии города. Представитель администрации региона сообщил агентству, что текст мирового соглашения полностью согласован обеими сторонами.
«Мировое соглашение между Шушлебиной и Хорошеньковым подписано, 13 января она выйдет на работу в прежней должности, с компенсацией морального вреда и выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула», — сообщили в администрации Урюпинска РИА «Новости».
Однако открытое заседание суда по иску Шушлебиной, оспорившей увольнение, все равно состоится 17 января. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Главред «Урюпинской правды» была уволена из-за того, что разместила фотографию федерального чиновника ниже изображения областного депутата. Шушлебина обратилась в суд, ее поддержали местные журналисты. Администрация города отменила постановление об увольнении, но журналистка потребовала заключения большого мирового соглашения.