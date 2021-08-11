Глава уральского города пообещал праздник в обмен на вакцинацию

В пресс-службе мэрии Копейска (Челябинская область) допустили, что из-за коронавируса празднование Дня города могут провести в ограниченном формате. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Празднование Дня города и Дня шахтера в Копейске запланировано на 28 и 29 августа. Мэр Андрей Фалейчик обозначил, что мероприятия могут состояться, если горожане будут активно вакцинироваться от COVID-19.

«Глава Копейска Андрей Фалейчик заявил, что формат проведения массовых мероприятий ко Дню города полностью зависит от сознательности жителей», — добавили в пресс-службе мэрии.