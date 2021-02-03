Глава Ульяновска попал в больницу

Главу Ульяновска Сергея Панчина отправили в Центральную городскую больницу. Сейчас медики выясняют диагноз, сообщили в пресс-службе ульяновской администрации.

«Он госпитализирован в Центральную городскую больницу. Диагноз пока не известен», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Собеседник агентства добавил, что пока обязанности главы города будет исполнять его первый заместитель Сергей Мишин. Такие изменения ввели на время болезни Панчина. По информации источников местных СМИ, у главы Ульяновска медики выявили коронавирус.

Сам Панчин в конце января сообщил о переходе на режим самоизоляции. Причиной решения стал положительный тест на ковид у его жены. Весной 2020 года Панчин заявлял, что хочет уйти в отставку из-за состояния здоровья. Второй раз стал главой Ульяновска Панчин стал в мае 2018 года. Первый раз его выбрали мэром осенью 2013 года.

За все время пандемии в Ульяновской области выявили 44 311 случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить 40 691 человека. Скончались после инфицирования 637 пациентов. По всей России зафиксировано 3 901 204 случая ковида.