  • Глава украинского Генштаба назвал способ вернуть Крым

    24 ноября 2019, 09:59

    Алексей Сахаров

    Возвращение Крыма в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности. При этом Запад должен понимать, для чего именно Российская Федерация захватила Крымский полуостров, заявил начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак.
    Глава украинского Генштаба назвал способ вернуть Крым

    «Крым — это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — подчеркнул Хомчак.

    По словам офицера, Крым следует рассматривать исключительно как российскую военную базу, которая должна «кошмарить» всю Европу и северную Африку. Кроме того, владение Крымом дает возможность господствовать уже в Средиземном море, заявил украинский военный.

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    «Я не ошибся — именно в Средиземном море», — сказал начальник Генштаба.

    Он отметил, что сейчас Россия не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн пытается позиционировать как российские внутренние воды. ПРи этом Хомчак не стал заострять тему и не объяснил, зачем в этом ключе Крым нужен Украине.