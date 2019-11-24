Глава украинского Генштаба назвал способ вернуть Крым

Возвращение Крыма в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности. При этом Запад должен понимать, для чего именно Российская Федерация захватила Крымский полуостров, заявил начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак.

«Крым — это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — подчеркнул Хомчак.

По словам офицера, Крым следует рассматривать исключительно как российскую военную базу, которая должна «кошмарить» всю Европу и северную Африку. Кроме того, владение Крымом дает возможность господствовать уже в Средиземном море, заявил украинский военный.

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«Я не ошибся — именно в Средиземном море», — сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что сейчас Россия не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн пытается позиционировать как российские внутренние воды. ПРи этом Хомчак не стал заострять тему и не объяснил, зачем в этом ключе Крым нужен Украине.