Глава УФСИН Москвы сообщил о планах строительства нового СИЗО

«Планируем строительство нового следственного изолятора № 8 в Зеленограде на 2 тысяч мест», — уточнил Мороз.

Он отметил, что в настоящий момент происходит процесс выделения земельного участка. По его словам, в городских СИЗО содержатся почти 9500 человек. Эта цифра на 230 больше, чем предполагает лимит наполнения московских изоляторов.