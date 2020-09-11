Глава УФСИН Москвы сообщил о планах строительства нового СИЗО
Глава УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз в рамках встречи с членами общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщил о планах строительства нового следственного изолятора в столице, пишет сайт RT.
«Планируем строительство нового следственного изолятора № 8 в Зеленограде на 2 тысяч мест», — уточнил Мороз.
Он отметил, что в настоящий момент происходит процесс выделения земельного участка. По его словам, в городских СИЗО содержатся почти 9500 человек. Эта цифра на 230 больше, чем предполагает лимит наполнения московских изоляторов.