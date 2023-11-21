Общество 21 ноября 2023, 16:28 Глава УФНС по Петербургу Гнедых рассказал о внедрении единого налогового счета

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Руководитель УФНС РФ по Санкт-Петербургу Александр Гнедых рассказал о масштабном проекте службы. Сейчас специалисты реализуют внедрение единого налогового счета, сообщил он в беседе с газетой «Петербургский дневник».

Программа предусматривает наличие общего кошелька налогоплательщика, денежные средства из которого будут списываться по наступлении сроков уплаты, объяснил Гнедых.

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«Это удобно, но непривычно. Думаю, преимущества этого способа учета налогов будут оценены в полной мере, когда окончательно завершится переходный период», — добавил глава ведомства.

Он также отметил, что продолжается реализация принципа уплаты налогов без декларации.