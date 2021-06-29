Глава Удмуртии пообещал сделать в прямом эфире вторую прививку от COVID-19

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в Instagram рассказал о намерении сделать вторую прививку от коронавируса в прямом эфире. Об этом сообщил портал Izhlife.

По данным издания, Бречалов сделал первую прививку накануне. По словам главы региона, у него достаточно высокий уровень антител после перенесенной болезни. Однако, учитывая более агрессивный новый штамм, он решил вакцинироваться сейчас.

«В настоящее время вакцинация в Удмуртии дело добровольное. Я очень надеюсь, что у нас не будет каких-то оснований вводить каких-то специальных ограничений для тех, кто не вакцинировался», — добавил глава Удмуртии.