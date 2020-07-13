Глава Тувы вручит Собянину орден за помощь в борьбе с коронавирусом

«За плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 наградить орденом Республики Тыва Собянина Сергея Семеновича», — приводит слова главы республики «Вечерняя Москва».

Отмечается, что награду вручат лично при встрече. Дату еще не определили.