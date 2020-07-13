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    13 июля 2020, 15:50

    Глава Тувы вручит Собянину орден за помощь в борьбе с коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Шолбан Кара-оол, глава Тувы, дал распоряжение наградить мэра Москвы Сергея Собянина за сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «За плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 наградить орденом Республики Тыва Собянина Сергея Семеновича», — приводит слова главы республики «Вечерняя Москва».

    Отмечается, что награду вручат лично при встрече. Дату еще не определили.