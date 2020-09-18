Глава Тувы поел лопатку и вызвал споры о культурных традициях его народа

Главу Тувы Шолбана Кара-оола осудили за несоблюдение традиций. Поводом для этого стало короткое видео, на котором находящийся в больнице политик с аппетитом обедает мясом из фольги.

Ролик разместил паблик «Новости Тувы». В кадре Шолбан Кара-оол в одиночестве достает еду и отправляет ее в рот.

«То, что веками знает каждый ребенок с колыбели у народов, живших под Великой Ясой: лопатку едят все присутствующие, одному нельзя», — указано в подписи к видео.

Авторы заметили, что такой поступок является «жестким табу из обрядовой культуры всех народов нашей части Азии».

В комментариях допустили, что снимавший видео человек «тоже ел», тем самым оправдывая главу Тувы за нарушение традиций. Кроме того, напомнили пользователи, Шолбан Валерьевич нездоров. И есть руками вместе с потенциально заразным человеком мало кто решился бы.

Многие пожелали руководителю республики выздоровления и посоветовали не обращать внимания на критику.

Шолбан Кара-оол находится под присмотром врачей военного госпиталя имени Вишневского в Москве. Он заявил, что второй раз заболел COVID-19. Пока что ему предварительно диагностировали пневмонию.