Глава тульского Минздрава поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк поддержал медсестру, которая вышла на работу к пациентам в прозрачном костюме. Он поблагодарил девушку за ее труд.

«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», — рассказал телеканалу «Первый Тульский» чиновник.

Он отметил, что увольнять девушку за внешний вид никто не собирается, но ей сделали замечание в устной форме.

Ранее по поводу инцидента с медсестрой высказался и глава Тульской области Алексей Дюмин. Он посоветовал благодарить медицинских работников за их тяжелый труд, а не отчитывать за внешний вид.

Фото с медсестрой из Тулы облетело соцсети накануне. На кадре — девушка выполняет процедуры в прозрачном медицинском костюме практически на голое тело — из одежды только купальник. Впрочем, мужчины в палате были не против такого одеяния.

Сама девушка призналась, что ей было жарко в одежде, но то, что купальник будет видно так четко, она не рассчитывала.