Общество 14 февраля 2024, 15:39 Глава ЦРНАП Шапкин назвал закон о «наливайках» шагом вперед

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Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин прокомментировал подписание закона о «наливайках». Благодаря новым правилам регионы РФ могут самостоятельно ограничивать продажу спиртного в точках, расположенных в жилых домах, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Эксперт отметил, что соответствующие меры являются шагом вперед. Однако лицензирование «наливаек» — более удачный вариант, считает Шапкин.

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По его мнению, в таком случае государству было бы легче осуществлять контроль, а предпринимателю — безопаснее вести дела.