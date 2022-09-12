Глава ЦИК Памфилова назвала спокойной прошедшую избирательную кампанию | 360°

Общество 12 сентября 2022, 01:45 Поделиться Telegram

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Viber Глава ЦИК Памфилова назвала спокойной прошедшую избирательную кампанию Глава ЦИК Памфилова: избирательная кампания прошла достаточно спокойно РИА «Новости»

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Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова выразила надежду на то, что нарушений, способных повлиять на голосование в России, не будет. В целом прошедшие выборы она назвала спокойными, сообщило РИА «Новости».

«Давайте завтра, еще предстоит ночь серьезная, подсчеты голосов. На сей момент, если прогнозировать, все более-менее прилично», — отметила она.

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Памфилова предложила все подсчитать, «пережить ночь». В настоящий момент в регионах идет подсчет голосов. Глава ЦИК в ближайшие часы продолжит наблюдать за работой избирательных комиссий.

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«Буду всю ночь наблюдать, отслеживать, звонить, вмешиваться», — пояснила она.

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