12 сентября 2023, 17:59
Глава ЦИК России Памфилова попросила собрать медикаменты бойцам СВО вместо подарков на свой юбилей
В свой юбилей руководитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова попросила коллег не дарить цветов и подарков, а вместо этого собрать помощь для участников СВО. Сотрудники организовали сбор средств и приобрели фронтовую «буханку».
Вместо традиционных цветов и подарков Элла Александровна деликатно попросила в качестве подарка собрать по возможности медикаменты и другую помощь для участников СВО. В Министерстве территориальной политики Подмосковья сообщили, что коллеги к просьбе прислушались.
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На собранные средства сотрудники Центризбиркома приобрели машину скорой помощи (фронтовую «буханку»), медицинское оборудование и необходимые лекарства. Волонтеры Фонда народной помощи помогли доставить груз по назначению.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Там помогают военнослужащим и членам их семей в решении важных вопросов.
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ЦИК РФ
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