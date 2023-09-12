Общество 12 сентября 2023, 17:59 Глава ЦИК России Памфилова попросила собрать медикаменты бойцам СВО вместо подарков на свой юбилей Пресс-служба ЦИК России

Читать 360tv в

В свой юбилей руководитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова попросила коллег не дарить цветов и подарков, а вместо этого собрать помощь для участников СВО. Сотрудники организовали сбор средств и приобрели фронтовую «буханку».

Вместо традиционных цветов и подарков Элла Александровна деликатно попросила в качестве подарка собрать по возможности медикаменты и другую помощь для участников СВО. В Министерстве территориальной политики Подмосковья сообщили, что коллеги к просьбе прислушались.

Реклама

На собранные средства сотрудники Центризбиркома приобрели машину скорой помощи (фронтовую «буханку»), медицинское оборудование и необходимые лекарства. Волонтеры Фонда народной помощи помогли доставить груз по назначению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Там помогают военнослужащим и членам их семей в решении важных вопросов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».