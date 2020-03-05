Глава ЦИК рассказала про кампанию о поправках в Конституцию

«Общероссийское голосование будет проходить по специальному закону, который сейчас в Государственной Думе принимается. Ровно в тот день, когда статья 2 закона вступит в действие, мы с вами, вся наша избирательная система стартует в полной мере», — уточнила Памфилова.

По информации «Парламентской газеты», глава комиссии уточнила, что вся избирательная система займется подготовкой к голосованию.

«То, что будет касаться порядка проведения голосования, — это начнет действовать, когда начнет действовать вторая статья», — пояснила она.

Второе чтение законопроекта о поправках пройдет 10 марта, а третье — 11 марта.

Ранее в ЦИК рассказали, как планируют потратить средства, которые выделили на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.